Уральские заключенные отбывали наказание в двухместных люксах

По ее словам, в частности, в колонии №12 в г. Нижний Тагил заключённый, отбывающий наказание за убийство, жил в отдельном двухместном номере. «Это настоящий люкс», – цитирует свердловского омбудсмена Татар-информ. Сейчас этот заключённый переведен в другую зону, отмечает агентство.