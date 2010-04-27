Уральские заключенные отбывали наказание в двухместных люксах
27 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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В ходе проверок мест лишения свободы в свердловских зонах были выявлены случаи сверхкомфортного проживания заключенных, об этом рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, в частности, в колонии №12 в г. Нижний Тагил заключённый, отбывающий наказание за убийство, жил в отдельном двухместном номере. «Это настоящий люкс», – цитирует свердловского омбудсмена Татар-информ. Сейчас этот заключённый переведен в другую зону, отмечает агентство.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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