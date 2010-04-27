В администрации города Нижний Тагил появились вакансии
27 апреля 2010, 16:40ОбществоArtem
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Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей заместителя начальника управления здравоохранения и заместителя начальника управления по делам молодежи.
Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной или госслужбы, либо не менее четырех лет стажа работы по специальности. Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте города www.ntagil.org
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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