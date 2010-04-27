В г. Нижний Тагил найдена маленькая девочка. Сейчас милиционеры ищут ее родителей
27 апреля 2010, 16:56ОбществоArtem
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Родителей найденыша ищут в г. Нижний Тагил. Девочке, которая называет себя Алиной, на вид 3-4 года.
Одинокую малышку обнаружили сегодня на детской площадке во дворе дома 41 на улице Космонавтов. Рост девочки около 120 см, волосы русые заплетены в косы, в ушах – золотые серьги в виде листочков. Ребенок одет в шапку зеленую вязаную, куртку розовую, костюм красного цвета с синими рукавами и изображением Микки-Мауса, ботинки коричневые на шнурках. Заявлений о пропаже малышки в милицию не поступало. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о найденной девочке и ее родственниках, сообщить по телефонам: 97-67-73 (подразделение по делам несовершеннолетних), 97-67-80 (дежурная часть ГОМ ОВД по Ленинскому району) или 02.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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