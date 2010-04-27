В г. Нижний Тагил найдена маленькая девочка. Сейчас милиционеры ищут ее родителей

Одинокую малышку обнаружили сегодня на детской площадке во дворе дома 41 на улице Космонавтов. Рост девочки около 120 см, волосы русые заплетены в косы, в ушах – золотые серьги в виде листочков. Ребенок одет в шапку зеленую вязаную, куртку розовую, костюм красного цвета с синими рукавами и изображением Микки-Мауса, ботинки коричневые на шнурках. Заявлений о пропаже малышки в милицию не поступало. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о найденной девочке и ее родственниках, сообщить по телефонам: 97-67-73 (подразделение по делам несовершеннолетних), 97-67-80 (дежурная часть ГОМ ОВД по Ленинскому району) или 02.