В г. Нижний Тагил вдову Артёма Борисова признали потерпевшей

Об этом нам рассказал её адвокат Игорь Устинов. Он отметил, что теперь у Анны появилось право ходатайствовать о пересмотре статьи, по которой возбуждено уголовное дело. Инцидент квалифицирован по статье 118 УК РФ как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам адвокат считает, что происшествие должно быть классифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Но для такого обжалования, говорит Игорь Устинов, необходимо, чтобы Анну Борисову ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и с постановлением экспертизы тела Артёма Борисова. Об этом они собираются в письменном виде просить следователей.