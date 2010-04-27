В московском параде Победы будет участвовать ветеран из г. Нижний Тагил

Как нам рассказал ветеран, из Свердловской области в Москву поедут 4 фронтовика, Нижний Тагил будет представлять только он. Предложение побывать в Москве ветеран принял с удовольствием. «На парад я еду как участник, а не как зритель» - сказал Николай Анисимов.