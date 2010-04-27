В московском параде Победы будет участвовать ветеран из г. Нижний Тагил
27 апреля 2010, 16:48ОбществоArtem
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Ветеран ВОВ, полковник милиции в отставке Николай Анисимов, 9-го мая примет участие в параде на Красной площади.
Как нам рассказал ветеран, из Свердловской области в Москву поедут 4 фронтовика, Нижний Тагил будет представлять только он. Предложение побывать в Москве ветеран принял с удовольствием. «На парад я еду как участник, а не как зритель» - сказал Николай Анисимов.
На Парад Победы в Москву Николай Анисимов отправится 5 или 6 мая. Ветерана в поездке будет сопровождать медик.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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