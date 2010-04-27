За полчаса – в Индию

В «Хаджурао» всегданаходится Арун – душа заведения, индус по происхождению, физик по образованию,астролог по призванию, знаток индийской кухни и народной медицины. Он ирассказал основные премудрости национальной кухни своей страны.

Ее основа –пряности. Всего их 143 вида, в «Хаджурао» используется 67. Причем специидоставляются прямиком из Индии.

В среднем всостав традиционного индийского блюда входит до 20 (!) разных видов специй ипряностей. Поэтому считается, что хорошо приготовить индийское блюдо можеттолько индус – должно быть чутье, научиться которому нельзя. Кстати, шеф-поварв «Хаджурао» - тоже индус, так что можно быть уверенным, что блюда приготовленыс глубоким знанием и пониманием дела.

Цены приемлемые.Средняя сумма, на которую можно поесть, - 450 р. По четвергам – бизнес-ланч«Индийская тарелка» за 150 рублей. Порции небольшие, но очень сытные.

Горячие блюдаподаются необычным способом – одно общее блюдо ставится на стол, уже из негопосетитель кладет на свою тарелку столько, сколько может съесть.

Готовятгорячие блюда и закуски в традиционной индийской печи тандур на углях. В нем жепекут традиционные индийские лепешки, по виду напоминающие русские блины. Аожидая заказ, обязательно попробуйте индийские чипсы – безвредные, в отличие оттех, к которым мы привыкли. Оказывается, бывают и такие.

После вкусныхяств мы еще долго задушевно беседовали с Аруном. «Вы, русские, в последнее время стали очень торопливыми, постоянно спешите. Это нехорошо», - заметил он. Вотдля того, чтобы иногда замедлить темп жизни, нужно посещать такие места, как«Хаджурао».

И уж конечно посещатьне один раз. Вкусностей много, но заказывать все сразу – это не то. Это как впарфюмерном магазине: после нескольких запахов уже не различаешь аромат. Продлитепраздник, приезжайте в «Хаджурао» несколько раз, чтобы пробовать что-то новое.

Ресторан Индийской кухни «Хаджурао»

Ежедневно с 12.00 до 23.00

Тел/Факс. 8(34345) 5-62-11

Адрес: Верхняя Салда ул.Ленина 6 (центр)

Журналист : Ольга Орехова