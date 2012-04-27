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«Чтобы творчество детей не уходило в подворотни, мы направляем его в клубы» - в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Чтобы творчество детей не уходило в подворотни, мы направляем его в клубы» - в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»

27 апреля 2012, 16:20ОбществоВалерия Лошкарева
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