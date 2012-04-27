«Чтобы творчество детей не уходило в подворотни, мы направляем его в клубы» - в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»
С 29 апреля по 1 мая в ГДДЮТ Нижнего Тагила пройдет финал, а значит областной этап молодежного фестиваля талантливых школьников «Тинейджер-Лидер».
В событии, которое представляет собой смесь дискотеки, шоу, конкурса и фестиваля КВН, примут участие победители городских этапов соревнования со всей Свердловской области, а это порядка 200 школьников. Ребята, в основном, увлечены современными тенденциями танцевальной культуры: club, street, brake и другими. «Такие виды и направления культуры и субкультуры обычно ухолят в подворотни, а мы занимаемся ими в клубах и секциях», - рассказывает президент Ассоциации учащейся молодежи в Екатеринбурге Андрей Широков.
Гала-концерт фестиваля станет одновременно и торжественным празднованием юбилея Ассоциации. На концерт приедут талантливые ребята со всей области, ветераны организации и ее новички. И то, что 20-летие Ассоциации отмечается именно в Нижнем Тагиле, не случайно. Ежегодный финал фестиваля «Тинейджер-Лидер» уже в 6-ой раз проходит в этом городе отмечает Андрей.
Фото с городского этапа фестиваля в Нижнем Тагиле.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru