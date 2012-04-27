«Чтобы творчество детей не уходило в подворотни, мы направляем его в клубы» - в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль «Тинейджер-Лидер»

В событии, которое представляет собой смесь дискотеки, шоу, конкурса и фестиваля КВН, примут участие победители городских этапов соревнования со всей Свердловской области, а это порядка 200 школьников. Ребята, в основном, увлечены современными тенденциями танцевальной культуры: club, street, brake и другими. «Такие виды и направления культуры и субкультуры обычно ухолят в подворотни, а мы занимаемся ими в клубах и секциях», - рассказывает президент Ассоциации учащейся молодежи в Екатеринбурге Андрей Широков.