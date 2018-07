«Дети цветов» в Нижнем Тагиле – прошла самая позитивная вечеринка города (ФОТО, ВИДЕО)

Мероприятие было назначено на 22.00, и, подходя к кафе «Кристалл», ужеиздалека можно было увидеть необычную толпу людей с лентами в волосах, круглыхчерных очечках и свободной одежде. Внутри помещение было стилизовано под западные60-е: плакаты «Make love, not war», «Drop seeds - not bombs»; красочный хиппи-мобиль,пассажиром которого мог стать любой желающий; изображения Джона Леннона.

Весь вечер тагильские бэнды играли музыку о любви и свободе, а народподпевал, танцевал. Особый ажиотаж был вызван композициями The Beatles «Come together» и «All you need is love». Еще бы, тексты известны всемнаизусть, а драйв мелодии заставит двигаться в такт любого. Русские песенки,конечно, тоже были, иногда в оригинале, а иногда со специфической обработкойгрупп.