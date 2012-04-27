Для чего нужно пломбирование?

При этом заметить это часто бывает просто невозможно из-за того, чтоупаковка продукции может остаться той же самой и без всяких повреждений.Для сохранности товара, имущества или перевозимого груза были придуманыи теперь повсеместно используются пломбы, главной функцией которыхявляется недопущение фальсификации продукции, ее подмены или банальнойкражи.

Пломба работает в одноразовом режиме — в этом и состоитсущность ее использования. Дело в том, что при любом распломбированиинарушается ее целостность, и последующее ее использование простоисключается, а несанкционированное вскрытие груза сразу становитсявидимым.

Обычно пломбы используются следующим образом: отрезоквитой проволоки или специального шпагата продевается в специальныеотверстия на пломбируемом объекте, а затем заводится в пломбу своимиконцами. После этого при помощи специального устройства (пломбиратора)пломба зажимается, на ней проставляется оттиск. Существуют и варианты,не требующие пломбиратора.

Пломбы бывают нескольких видов. Наиболее интересными считаются силовые пломбы в интернет магазинеони продаются по совсем небольшой цене. Их суть в том, что ониодновременно выполняют роль собственно пломбы и запорного устройства.Для снятия такого изделия требуется специальное устройство.

Используются пломбы такого вида часто при транспортировке грузов пожелезной дороге в контейнерах, когда при погрузке или разгрузке неисключается случайный их срыв, и необходимы устройства для пломбированияболее высокой прочности. Современная промышленность выпускаетспециальные железнодорожные пломбы, предназначенные и для пломбированияцелых составов. Таким образом, полностью будет исключеннесанкционированный доступ к перевозимым грузам. А сами пломбыобеспечивают сохранность крепления даже при значительных нагрузках.

Пломбы разного вида применяются не только для сохранности коммерческихгрузов при перевозке. Пломбируют сейфы, шкафы, ящики рабочего стола, а в счетчиках используются пластмассовые пломбы, для того чтобы не возникало предпосылок, скажем, к хищению электроэнергии. Точно так же пломбируют счетчики воды и газа.