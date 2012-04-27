График работы офиса TagilCity.ru в праздничные дни мая

Отдел информационного развития в течение всех праздников дежурит, поэтому в майские каникулы вы можете высылать все свои вопросы и пожелания на адрес info@tagilcity.ru, например:

Если на ваше письмо не ответили в течение суток или произошла экстренная ситуация, обращайтесь по телефону +7 (965) 510-42-42 (Александра Балуева, руководитель отдела).

Отдел продаж работает, как все работающие по 5-дневному графику организации. График выходных дней - здесь. Все свои вопросы и пожелания к отделу продаж, возникающие в праздничные дни, вы можете направлять на адрес ag@tagilcity.ru.

Коллектив Городского портала TagilCity.ru поздравляет всех жителей Нижнего Тагила с майскими праздниками и желает отличного отдыха - в огороде, на Канарах или просто в черте нашего родного города!

Спасибо, что вы с нами!