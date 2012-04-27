Летающие бутылки и китайская алкостена. Рабочие будни флейр-бармена из Нижнего Тагила

Апрель — значимый месяц для карьеры Вячеслава. Это месяц, в котором он начал заниматься флейрингом и впервые попал на конкурс. А в середине маяв Екатеринбурге пройдет отборочный тур на международный чемпионат средифлейр-барменов World Coctail Competition 2012. Вячеслав уверен в своих силах: поездка в Москву на это соревнование— не верх его возможностей.

В преддверии важного состязания корреспондент TagilСity.ru решила пообщаться с земляком о его хобби... или работе?

— Вячеслав, флейринг — это хобби или работа?

— Это и хобби, и работа, и стиль жизни. Моя спутница жизни всегда сердито ворчит, когда в супермаркете подбрасываю очередную бутылку с йогуртом подороге от витрины до кассы. Однажды даже слишком увлекся и, не заметив,что бутылка неплотно закрыта, облил кассира.

— Расскажи, с чего все начиналось и каким путем ты шел к победам на конкурсах барменов?

— Начиналось все дома над диваном, когда, познакомившись с искусством флейринга и вооружившись пивными бутылками и пластиковыми кружками, пытались сделать первые трюки, которые показал коллега. Потом появилось профессиональное оборудование, но потолок дома все равно продолжал разрушаться.

Со временем появилось первое личное помещение для тренировок (это было всъемной квартире, сосед снизу был очень недоволен). И был мой первый конкурс в Екатеринбурге в 2009г. Там я занял 7-е место среди 17 участников и был очень доволен своим результатом.

Переломный момент наступил, когда я переехал в Екатеринбург и стал заниматься в школе «Barmotion» под началом Дмитрия Широких. Дмитрий многое открыл и показал мне в мире флейринга. Уже через полгода после переезда, в 2011 году, я занял 3-е место на конкурсе Екатеринбурга и 4-е на чемпионате УрФО. А еще через пару месяцев завоевал 1-е место в столице нашего региона.

- Поделись секретами успешного флейринга. Например, влияет ли форма бутылки на виртуозность бутылочных сальто? Может, особая форма — особая траектория.

- Флейринг, на мой взгляд, — уникальный синтез искусства и спорта, поэтому секрет заключается в неповторимости твоей техники и упорных тренировках. Каждый опытный флейр-бармен должен жонглировать бутылками любой формы. Но когда речь идет о подготовке к конкурсу, то форма бутылки, безусловно, важна, и у каждого здесь свои предпочтения.

- Кроме пирамидок из стопочек выстраиваются ли какие-нибудь еще фигуры: замысловатый замок или китайская стена?

- Честно говоря, мне лишь приходилось выстраивать пирамиды, но ваша идея мне нравится, обязательно попробую воплотить ее в жизнь.

- Какое помнишь самое сложное испытание на конкурсе? Самое необычное?

- Самое сложное испытание, пожалуй, выпало в феврале этого года, когда за пару дней до отъезда на очередной конкурс в Казань я сильно порезал ладонь. На рану наложили 5 швов, но я принял решение ехать на конкурс, где впоследствии занял 2-е место среди 19 участников со всей России.

- Нужна ли подготовка для занятий или только ловкость рук? Чем еще ты можешь жонглировать, кроме бутылок?

- Подготовка просто необходима, для того, чтобы довести некоторые трюки достабильности иногда требуется больше года постоянных тренировок.

Последнее время увлекаюсь жонглированием шариков, хотя могу жонглироватьпрактически любые три предмета, лишь бы их можно было взять в руку.