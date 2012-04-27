На ГГМ в Нижнем Тагиле началась активная уборка придорожных территорий
27 апреля 2012, 11:04Общество
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«На уборку становись!» - таков сегодняшний девиз сотрудников организации «ТагилДорСтроя». Они убирают мусор и грязь с придорожных территорий.
Уборки ведутся вдоль Черноисточинского шоссе и около завода Куйбышева в сторону Старой Гальянки. Бригады очень многочисленные, люди идут буквально сплошными рядами.
По информации сотрудников «ТагилДорСтроя», прибираться на вверенной организации территории также помогают студенты и сотрудники администрации города. Например, вчера улицу Первомайскую очищали от мусора студенты, рассказывают в строительной компании.
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