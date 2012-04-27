На Циолковского сегодня будет работать экскаватор
27 апреля 2012, 09:28Общество
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На мосту по ул. Циолковского сегодня работает экскаватор. Рабочие очистили основание дороги от глины, которая разрушала бетонную основу моста, и сегодня начнут засыпать котлован глубиной около двух метров крупным щебнем, рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.
На ул. Пархоменко от Горошникова до К. Маркса и на ул. Горошникова возлемагазина «Восток» работают фрезы. Спецфреза из Екатеринбурга исправноработает на пр. Мира, все неполадки устранены еще вчера.
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