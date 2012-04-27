Пассажирская магистраль Олимпиады 2014 – с помощью ЕВРАЗ НТМК! На 40% увеличено производство шпунта Ларсена
В связи со строительством олимпийских объектов Сочи, а также модернизацией логистики сбыта на 40 % увеличено производство шпунта Ларсена. На сегодня можно сказать, что каждый месяц ЕВРАЗ НТМК выдает до 7 тысяч тонн высококачественного шпунта.
Особенность выпуска шпунта втом, что для его изготовления была освоена особая сталь марки «345Д», качественныйпродукт, позволяющий перейти на новый уровень по техническим характеристикам.Природно-легированная ванадием, эта сталь обладает высокими антикоррозийнымисвойствами. Важно отметить, что заказчикволен варьировать длину шпунта от 6 до 24 метров.
Основной источник сбыташпунта сегодня - строительство будущей главной пассажирской магистралиОлимпиады-2014. Это будет объединенная железнодорожная и автомобильная дорога,которая соединит между собой Адлер и курорт «Красная поляна». Длина дорогисоставит 120 километров, на которые в том числе придутся 31 автодорожный мост,36 железнодорожных и 6 тоннельных комплексов.
Еще один крупнейший заказчикшпунта - Санкт-Петербург. Для реконструкции Пироговской набережной ужепоставлено 5 тысяч тонн шпунта. Планируется на 200 метров протянуть подземныйтоннель, и для расширения проезжей части будет захвачена часть акватории Невы.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» -единственный производитель шпунта в России, поэтому на комбинате постоянно ведутсяразработки и исследования по повышению прочности шпунта.
В России множество передовых предприятий, которые поставляют самую различную продукцию - от химических реактивов до электротехнического оборудования. Завод электротехнической промышленности России Контактор имеет множество дистрибьюторов, в их числе и компания ЭТМ.
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