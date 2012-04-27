Пассажирская магистраль Олимпиады 2014 – с помощью ЕВРАЗ НТМК! На 40% увеличено производство шпунта Ларсена

Особенность выпуска шпунта втом, что для его изготовления была освоена особая сталь марки «345Д», качественныйпродукт, позволяющий перейти на новый уровень по техническим характеристикам.Природно-легированная ванадием, эта сталь обладает высокими антикоррозийнымисвойствами. Важно отметить, что заказчикволен варьировать длину шпунта от 6 до 24 метров.

Основной источник сбыташпунта сегодня - строительство будущей главной пассажирской магистралиОлимпиады-2014. Это будет объединенная железнодорожная и автомобильная дорога,которая соединит между собой Адлер и курорт «Красная поляна». Длина дорогисоставит 120 километров, на которые в том числе придутся 31 автодорожный мост,36 железнодорожных и 6 тоннельных комплексов.

Еще один крупнейший заказчикшпунта - Санкт-Петербург. Для реконструкции Пироговской набережной ужепоставлено 5 тысяч тонн шпунта. Планируется на 200 метров протянуть подземныйтоннель, и для расширения проезжей части будет захвачена часть акватории Невы.

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» -единственный производитель шпунта в России, поэтому на комбинате постоянно ведутсяразработки и исследования по повышению прочности шпунта.

В России множество передовых предприятий, которые поставляют самую различную продукцию - от химических реактивов до электротехнического оборудования. Завод электротехнической промышленности России Контактор имеет множество дистрибьюторов, в их числе и компания ЭТМ.