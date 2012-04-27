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Пассажирская магистраль Олимпиады 2014 – с помощью ЕВРАЗ НТМК! На 40% увеличено производство шпунта Ларсена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирская магистраль Олимпиады 2014 – с помощью ЕВРАЗ НТМК! На 40% увеличено производство шпунта Ларсена

27 апреля 2012, 10:15Общество
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