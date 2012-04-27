По мнению тагильчан, пр. Вагоностроителей «закатывали» с нарушениями (ФОТО)

По Вагоностроителей дела обстояли куда лучше. Днем, до дождя.Создавалось впечатление исключительной борьбы за качество. Но окончаниеработ происходило после ливня, причем работы в районе 9-10 часов вечера еще продолжались сообщается на сайтеобщественного движения.

В лужиасфальт рабочие не закатывали, а укладка асфальта на влажную основуне является нарушением, сообщилиTagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства. Главное, чтобыоснова, на которую заливается горячий асфальт, была очищена от мусораи камней и пролита битумом. Все эти условия вчера были выполнены.

На время дождя работы прекратились. Этим объяснятся удлинение рабочего дня дорожной бригады до 21.00-22.00.

Фото активистов движения

Выяснить,кто вел работы на участке, оказалось не так просто. Как сообщилиTagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства, ремонтные работына пр. Вагоностроителей осуществляет ООО «ДРСУ Уралгазстрой». ОднакоВячеслав Назаров, директор фирмы-подрядчика, сообщил, что ремонт ведетООО «Уралдортехнологии», руководитель которого входит в составучредителей «Уралгазстроя».

При всем этом В. Назаров являетсядиректором номинально, недели две назад был назначен новый руководительфирмы. Из-за юридических проволочек официально он пока не вступилв должность.