По мнению тагильчан, пр. Вагоностроителей «закатывали» с нарушениями (ФОТО)
Активисты «Тагила без ям» продолжают наблюдать за ремонтом тагильских улиц. Вчера активисты заметили, что ремонтные работы на пр. Вагоностроителей возобновились сразу после ливня.
По Вагоностроителей дела обстояли куда лучше. Днем, до дождя.Создавалось впечатление исключительной борьбы за качество. Но окончаниеработ происходило после ливня, причем работы в районе 9-10 часов вечера еще продолжались сообщается на сайтеобщественного движения.
В лужиасфальт рабочие не закатывали, а укладка асфальта на влажную основуне является нарушением, сообщилиTagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства. Главное, чтобыоснова, на которую заливается горячий асфальт, была очищена от мусораи камней и пролита битумом. Все эти условия вчера были выполнены.
На время дождя работы прекратились. Этим объяснятся удлинение рабочего дня дорожной бригады до 21.00-22.00.
Выяснить,кто вел работы на участке, оказалось не так просто. Как сообщилиTagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства, ремонтные работына пр. Вагоностроителей осуществляет ООО «ДРСУ Уралгазстрой». ОднакоВячеслав Назаров, директор фирмы-подрядчика, сообщил, что ремонт ведетООО «Уралдортехнологии», руководитель которого входит в составучредителей «Уралгазстроя».
При всем этом В. Назаров являетсядиректором номинально, недели две назад был назначен новый руководительфирмы. Из-за юридических проволочек официально он пока не вступилв должность.
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