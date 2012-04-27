Подготовка к войне, доярки-орденоноски и покупка праздничных сапог – Первомай 1937 года в Нижнем Тагиле

Выступайте против тех, кто срывает в интересах классового врага ваше единство. Гоните из ваших рядов агентов фашизма – троцкистов, лютых врагов единства рабочего класса, дезорганизаторов и вредителей рабочего движения, подлых провокаторов войны, замаскированных шпионов пятой колонны генерала Франко обращаются к тагильчанам.

В день 1 мая этого года пролетарии всех капиталистических стран единымантифашистским фронтом будут демонстрировать международную солидарностьпод лозунгами борьбы против фашизма, против войны, за мир, задемократию, за социализм. … Пролетарии всюду будут демонстрироватьмеждународную солидарность с героическим испанским народом, борющимсяпротив объединенных сил испанского и германо-итальянского фашизма. ВСоветском Союзе на первомайском празднике будут реять лозунги о великихзавоеваниях страны социализма, записанное в историческом документе –Сталинской Конституции, лозунги, зовущие к дальнейшей борьбе с фашизмом пишет автор, имея в виду войну в Испании.

Доярки-орденоноски или результаты ударного труда работников сельского хозяйства

Первомай встречали также и ударным трудом. В этот день подводили итоги работы на предприятиях и в полях, отмечали лучших тружеников-стахановцев.

Колхозный строй воспитывает замечательных людей. В прошлом темные и неграмотные крестьянки становятся вожаками социалистической переделки сельского хозяйства. Нюра Авдюкова считалась забитой женщиной, а сейчас знатная доярка колхоза имени М.Горького. Перенимая опыт подруг – доярок-орденоносок, Нюра овладевает своим мастерством. … Добросовестно работает молодая доярка Клестова. Она инициатор культуры на селе, вовлекает в общественную жизнь колхозниц новость «Дружной работой встречаем праздник».

В выпуске 1 мая юные тагильчане рассказывают, кем они хотят стать в будущем. Например, ученик 10 класса школы №1 Коля Шамин хочет учиться на военного специалиста, 10-классница Людмила Богоцкая мечтает стать химиком и поступить на химический факультет. Ваня Новожилов имеет стремление быть лейтенантом, а Маша Ерофеева – врачом. Юлия Данилова избрала себе нелегкий путь – она «будет держать испытания в Ленинградский электро-химический институт». По словам девочки, электрохимия играет важную роль в развитии социалистического хозяйства.

«Нарядились как могли» - праздничные обновки стахановцев

Стахановцы-колхозники располагают деньгами, они хотят жить культурно, красиво одеваться. Колхозник колхоза, «Заветы Ильича» Иван Марченко наступил к первому мая много обнов. Для себя он взял праздничные сапоги за 200 рублей, сыну Виктору купил хорошую пару за 100 рублей, сапоги за 50 рублей и гармонь за 600 рублей сообщается в новости «Обновы».

Парад цветов, Нижний Тагил, 1937 год

Драматический театр в праздничные дни

В дни празднования Первого мая Свердловский передвижной драматический театр обслуживает рабочих, ИТР и служащих новостроек Тагила. 30 апреля в центральном клубе Тагилстроя драматический театр поставил премьеру «Девятнадцатый год». 2 мая днем и вечером драматический театр ставит эту же пьесу в клубе Уралвагонстроя новость «Драматический театр в первомайские дни.