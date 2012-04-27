Пропускную способность городских дорог повысят, реконструировав перекрестки
27 апреля 2012, 08:45ОбществоОльга
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Некоторые развязки и перекрестки в Нижнем Тагиле реконструируют. Сметы на проектирование двух из пяти новых перекрестков уже составлены. Строительные работы начнутся через год.
Реконструкция будет проведена на пересечениях улиц Фрунзе и Серова, Циолковского и Октябрьской революции, проспекта Вагоностроителей и Восточного шоссе, проспекта Ленина и улицы Островского, а также в районекругового движения между проспектом Мира и улицами Заводская, Красногвардейская, Октябрьской революции.
По мнению специалистов, это должно повысить пропускную способность городских дорог. Кроме того, мэр Валентина Исаева планирует выделить деньги из резервного фонда, чтобы оптимизировать движение в часы пик между Центром и Гальянкой. Госавтоинспекторы предлагают для этого установить светофор у бывшего Горсовета уже этим летом.
Фото nakanune.ru
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