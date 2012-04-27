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Развитие сельского туризма в Свердловской области – 28-го апреля пройдет семинар «Школа сельского туризма»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Развитие сельского туризма в Свердловской области – 28-го апреля пройдет семинар «Школа сельского туризма»

27 апреля 2012, 11:10Общество
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