Развитие сельского туризма в Свердловской области – 28-го апреля пройдет семинар «Школа сельского туризма»
Министерство культуры и туризма проведет обучающий семинар, направленный на развитие сельского туризма. В рамках мероприятия будут представлены доклады и презентации специальных проектов.
ПредставителиМинистерства и агротуристического проекта «Нюраша» расскажут о событиях,которые пройдут летом 2012 года в Свердловской области, а также будетпредставлен франшизный пакет для организации сельского туризма.
От«Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Свердловской области» гости увидятпрезентацию «Строительного проекта». В том числе будет представлен материал поюридическим аспектам оформления земельных участков.
Опытомв гастрономическом туризме поделится специалист по ресторанному и гостиничномубизнесу, эксперт по агротуризму, шеф-поварФранческо Спампинато.
Семинарпройдет в Екатеринбурге по адресуМалышева, 46 с 12 до 14 часов. Получить дополнительную информацию по семинару изарегистрироваться можно по телефонам: 8 (343) 350-05-25 (ГБУК СО «Центрразвития туризма Свердловской области») и (343) 376-47-42 (Министерствокультуры и туризма Свердловской области).
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