В Нижнем Тагиле завершено строительство одного из крупнейших объектов водоочистки в области

После прохождения испытаний в пуско-наладочном режиме в зону обслуживания предприятия войдут жилые дома и объекты соцкультбыта нижнетагильского посёлка Северный и завод «Уралхимпласт».

Накануне в рамках международного семинара, организованного НП «Инновационный центр «Водоканал» для представителей водоканалов, с работой очистных сооружений ознакомился министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

Как отметил руководитель, строительство данного объекта стало ярким примером частно-государственного партнёрства, достойным изучения и тиражирования не только на территории Свердловской области, но и за её пределами. Главным результатом реализации совместного проекта, по мнению министра, стала возможность одновременной очистки промышленных и бытовых сточных вод и улучшение качества услуг, поставляемых всем категориям потребителей.