В Нижнем Тагиле завершено строительство одного из крупнейших объектов водоочистки в области
В Нижнем Тагиле закончено строительство одного из крупнейших объектов водоочистки в Свердловской области. Очистные сооружения ОАО «БОС «ХимПарка Тагил» построены в рамках государственной программы поддержки моногородов с участием средств частных инвесторов и стали одним из крупнейших объектов водохозяйства, введённых в Свердловской области в эксплуатацию за последние несколько лет.
После прохождения испытаний в пуско-наладочном режиме в зону обслуживания предприятия войдут жилые дома и объекты соцкультбыта нижнетагильского посёлка Северный и завод «Уралхимпласт».
Накануне в рамках международного семинара, организованного НП «Инновационный центр «Водоканал» для представителей водоканалов, с работой очистных сооружений ознакомился министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.
Как отметил руководитель, строительство данного объекта стало ярким примером частно-государственного партнёрства, достойным изучения и тиражирования не только на территории Свердловской области, но и за её пределами. Главным результатом реализации совместного проекта, по мнению министра, стала возможность одновременной очистки промышленных и бытовых сточных вод и улучшение качества услуг, поставляемых всем категориям потребителей.
Николай Смирнов дал высокую оценку новым технологиям, внедряемым на предприятии: электрокоагуляции на переменном токе для очистки воды от тяжёлых металлов, использованию современных реагентов-окислителей для обеззараживания широкого спектра загрязнителей, в том числе мышьяка. Не менее перспективным с экологической и с экономической точки зрения, по мнению министра, станет применение малоотходных технологии очистки бытовых канализационных стоков, позволяющих работать без накопления избыточного активного ила и переводящих 94% образующихся загрязнений в энергию – газ и тепло.