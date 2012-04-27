Во время майских праздников в Нижнем Тагиле усилят меры безопасности

По данным пресс-службы Администрации города, во время первомайскихмитингов обеспечивать порядок будут 178 полицейских, 530 выйдут надежурство 9 мая. В этот день в Нижнем Тагиле традиционно состоятсявоенный парад и демонстрация на Театральной площади, на время которыхбудет перекрыто движение в центре города. Маршрут движения праздничнойколонны тщательно обследуют на предмет безопасности. Особое вниманиебудет уделено также обеспечению безопасности на транспорте.