Китайцы запатентовали клон Range Rover Evoque

Модель E32 построена на укороченной базе кроссовера Landwind X8, который, в отличие от новинки, внешне «Эвок» не напоминает. Двигатель один – двухлитровая «четверка» мощностью 190 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента). Коробку передач можно выбрать: либо шестиступенчатая «механика», либо восьмидиапазонный «автомат». Динамические характеристики не указаны.

Цены на Landwind E32 будут начинаться со 120 тысяч юаней (19 тысяч 200 долларов). Модель должна поступить в продажу на территории КНР в августе.

Марка Landwind принадлежит китайскому холдингу Jiangling Motor, который с 1997 года выпускает в КНР на совместном предприятии с «Фордом» коммерческие автомобили. При этом бренд Landwind изначально был создан вместе с автопроизводителем Changan Auto, принадлежащим государству.