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Машины Volvo начали ездить по шведским дорогам на автопилоте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Машины Volvo начали ездить по шведским дорогам на автопилоте

28 апреля 2014, 03:58ОбществоРОман БОТов
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