Машины Volvo начали ездить по шведским дорогам на автопилоте

Технология под названием Autopilot позволяет водителю полностью доверить управление автомобилем электронным системам. Такие машины могут самостоятельно двигаться в заданной полосе, контролировать скорость движения и встраиваться в потоки других транспортных средств.

Как сообщалось ранее, количество тестируемых автомобилей достигнет сотни. Каждый день они в автономном режиме будут проезжать в Гетеборге и в его окрестностях до 50 километров по заранее запланированному маршруту. По словам участников проекта, «это типичные трассы, где есть участки для скоростного движения, а также места, где часто образуются заторы».

«Этот проект, проводимый на дорогах общественного пользования, позволит нам получить важную информацию о том, какие преимущества способны предоставить обществу автомобили с автономным управлением для использования в обычных условиях движения», – подчеркнул технический специалист шведской марки Эрик Коэлинг.

В «Вольво» рассчитывают, что к 2020 году автомобили компании перестанут попадать в аварии благодаря интеграции в них новых электронных систем, которые смогут следить за другими автомобилями и объектами инфраструктуры, а также без участия водителя совершать необходимые маневры ради предотвращения столкновений.