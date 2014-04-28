Немцы сделали BMW M235i в полтора раза мощнее

Стандартный агрегат выдает 326 сил и 450 Нм.

Перечень новых деталей силового агрегата включает в себя, в частности, поршни, коленчатый вал, радиатор (на два сантиметра толще стандартного аналога), турбины, а также модернизированную топливную систему и смазки двигателя.

Кроме того, купе получило тормозные механизмы BBK, новую подвеску, задний дифференциал повышенного трения, перенастроенный усилитель рулевого управления, а также новые колесные диски. Плюс ко всему, «двойку» лишили задних кресел. Масса модели не превышает полутора тонн, тогда как стандартная модификация весит 1530 килограммов.

Стоимость пакета доработок не уточняется.