Немцы сделали BMW M235i в полтора раза мощнее
Немецкое тюнинг-ателье tuningwerk подготовило собственную версию купе BMW M235i. Отдача шестицилиндрового трехлитрового битурбомотора двухдверки после вмешательства специалистов увеличилась до 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, сообщается на сайте 2addicts.com.
Стандартный агрегат выдает 326 сил и 450 Нм.
Перечень новых деталей силового агрегата включает в себя, в частности, поршни, коленчатый вал, радиатор (на два сантиметра толще стандартного аналога), турбины, а также модернизированную топливную систему и смазки двигателя.
Кроме того, купе получило тормозные механизмы BBK, новую подвеску, задний дифференциал повышенного трения, перенастроенный усилитель рулевого управления, а также новые колесные диски. Плюс ко всему, «двойку» лишили задних кресел. Масса модели не превышает полутора тонн, тогда как стандартная модификация весит 1530 килограммов.
Стоимость пакета доработок не уточняется.
Ранее компания BMW представила собственный пакет доработок для купе 2-Series. Он предназначается для версии 228i и включает в себя заниженную адаптивную M-подвеску, спортивный усилитель рулевого управления, новые тормоза, а также 18-дюймовые колесные диски с покрышками Michelin Pilot Super Sport.