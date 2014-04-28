Отсутствие DS-кроссовера в Европе возмутило главу группы PSA

Одной из причин, по которой модель не будет присутствовать на рынках стран ЕС, является отсутствие в моторной гамме дизельного двигателя. Плюс ко всему, кроссоверу требуется дополнительная адаптация под требования безопасности, в том числе пешеходов, которые предъявляются к продающимся в Европе моделям.