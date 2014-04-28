Отсутствие DS-кроссовера в Европе возмутило главу группы PSA
28 апреля 2014, 04:03ОбществоРОман БОТов
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Глава группы PSA Peugeot Citroen Карлос Таварес был неприятно удивлен планами компании Citroen, которая не собирается продавать в Европе первый кроссовер DS-линейки DS 6WR, дебютировавший на моторшоу в Пекине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Automotive News.
Одной из причин, по которой модель не будет присутствовать на рынках стран ЕС, является отсутствие в моторной гамме дизельного двигателя. Плюс ко всему, кроссоверу требуется дополнительная адаптация под требования безопасности, в том числе пешеходов, которые предъявляются к продающимся в Европе моделям.
На китайском рынке DS 6WR будут продавать с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 литра. Отдача агрегатов составляет 160 и 200 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Продажи модели в КНР стартуют в конце года. Выпуск вседорожника наладят на предприятии в городе Шэньчжэнь.
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