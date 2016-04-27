Бизнес на милосердии или безвыходная жизненная ситуация? В Нижнем Тагиле инвалид просит милостыню на перекрёстке в центре города (ФОТО)

Постоянно видим мужчину без ног на перекрестке. Кто-то подаёт, кто-то нет, но ведь его почти невидно. Создаёт помехи в движении, а если его кто-то задавит? -- вопрошает тагильчанин в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Чтобы узнать, что предпринимает полиция, журналисты TagilCity.ru обратились в дежурную часть ГИБДД:

Мы постоянно его оттуда прогоняем ответили в полиции, комментируя то, что инвалид создаёт помехи в движении.

Слова полицейских подтвердились. Когда журналист TagilCity.ru приближался к месту, сотрудники ДПС проводили мужчину до обочины, затем инвалид с палочкой отправился домой.

Журналист TagilCity.ru поговорил с инвалидом, прогнанным со своего места.

Оказалось, что мужчину зовут Кириченко Андрей. Он инвалид второй группы. Потерял ноги в результате обморожения.

Пенсия 7800 р. Куда с такими деньгами? -- объяснил Андрей Кириченко журналисту TagilCity.ru причину, по которой он просит милостыню.

Многие тагильчане видели документальные фильмы о том, как устроен бизнес на милосердии. Некоторые люди не подают милостыню именно потому, что уверены, что инвалидов контролирует мафия, отбирающая у них подаяния, оставляя лишь малую часть денег.

Нет никакой мафии, всё, что подают, остаётся мне заверил Андрей Кириченко журналиста TagilCity.ru.

Однако во время разговора с журналистом, ему позвонил человек, поинтересовавшийся тем, как у Андрея дела. Тот ответил ему, что полицейские его прогнали и сказали, чтоб на дороге он больше не появлялся. Андрей сказал, что звонил его брат.

Трудно сказать, был ли мужчина честен. В Нижнем Тагиле бизнес на милосердии развит слабее, чем в Екатеринбурге. Но и в нашем городе у крупных торговых центров порой работают люди, которые могут быть инвалидами, а могут просто притворяться, чтобы нажиться на чьей-то жалости:

У «Мегамарта» увидел людей с патриотической символикой. Похожи на инвалидов по слуху. Раздают флажки, я думал какая-то акция. А потом заметил, что к тем, кто их взял, подходят другие инвалиды и начинают настойчиво требовать заплатить рассказал тагильчанин журналисту TagilCity.ru.

Мужчину без ног уже давно видят на этом перекрёстке. Первые его фотографии поступили в редакцию TagilCity.ru в конце марта. Примерно тогда, по словам Андрея, он и начал просить милостыню.

Полицейские часто прогоняют. Три раза доставляли в разные отделения полиции. Держали там до наступления темноты пожаловался Андрей Кириченко журналисту TagilCity.ru.

В пресс-группе УВД Нижнего Тагила сказали, что проблемой попрошайничества в городе занимаются, но статистики не ведётся.

Кодекс об Административных правонарушениях предусматривает мелкое хулиганство, оскорбительные приставания, как такового «попрошайничества» там нет. Обращений от граждан, тех кто был бы заявителем [с жалобами на людей, занимающихся попрошайничеством – прим. ред.], практически не поступает рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

И всё же, тагильчане неоднозначно относятся к образу жизни, который ведёт Андрей.

Мужик с руками, милостыню просит. Понятно, что в жизни бывают разные ситуации, но большинство ведь работает, а он по глупости ноги потерял, а мы теперь подавай ему поделился с журналистом TagilCity.ru один из прохожих.

Сам инвалид пробовал получить помощь от государства, но не смог её добиться:

Я ходил в соц. защиту. Два раза подавал документы. А потом… [махает рукой – прим ред.] Я даже коляску инвалидную на свои деньги покупал и трость.

В Дзержинском районном отделении Всероссийского общества инвалидов отметили, что нуждающимся стараются оказывать помощь, но это не всегда возможно:

Мы не ведём статистику по попрошайничеству среди инвалидов. Если люди, нуждаются в помощи, мы просто помогаем и всё. Например, к нам привозят одежду, мы им её отдаём. Люди, особенно инвалиды, всякие есть, куда только жизнь не загоняет людей рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ДРО ВОИ - Игорь Постоногов.