Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов поручил навести чистоту в Ленинском районе

Мэр дал поручение - навести порядок на территории городского кладбища. Уборка во всех местах захоронения должна быть завершена к майским праздникам. При этом нужно не только прибраться на главных дорогах и аллеях, но и вывезти скопившийся мусор. Ведь во время праздников многие тагильчане традиционно приезжают на могилы своих близких.

На набережной Выйского пруда Носов встретился с работниками компании «ТРМ-Производство», которая взяла шефство над этим местом отдыха. В планах активистов: вместе с жителями микрорайона высадить в парке несколько сотен деревьев, а также изготовить и установить новые скамейки. Все инициативы будут реализованы на благотворительной основе.

Мэр отметил желание тагильчан преобразить набережную. Кроме того, он поручил главе района Геннадию Мальцеву подготовить проект по благоустройству места отдыха. В частности, с привлечением средств на благотворительной основе организовать здесь детскую и спортивную площадки.

С председателем ТСО Верхняя Черемшанка Носов обсудил текущие проблемы микрорайона. Например, нарушения водителями графика движения автобусов, загрязнение воздуха механическим заводом и засорение энергетиками водоема, у которого летом отдыхают дети.

Главная проблема Верхней Черемшанки – обеспечение жилого фонда теплом. Сейчас почти 150 домов подключены к центральной системе отопления. Эта система запитана от котельной ВГОКа.

В настоящее время комбинат переживает не самые легкие времена, и в 2017 году он прекратит снабжать теплом микрорайон. Поэтому Носов принял решение установить в поселке передвижную газовую котельную. На это дело планируется выделить порядка 12 миллионов рублей.