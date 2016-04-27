На Вагонке сотрудник охраны заподозрил тагильчанку в воровстве и не давал ей уйти из магазина (ФОТО)

Охранник преградил мне путь и попросил открыть сумочку. Я отказалась и спросила, на каком основании он меня просит её открыть. Он ответил, что габариты моей сумки ему показались подозрительными. Я попросила показать инструкцию, где указаны размеры сумки, с которой я должна ходить. Тогда он сказал, что считает, что я что-то положила в сумку. Я попросила вызвать полицию.

Охранник вызвал сначала сотрудников своей охраны, я стояла и ждала, затем приехала полиция, -- поделилась своей историей тагильчанка Любовь с журналистом TagilCity.ru.

Когда полиция проверила сумку, в ней не оказалось ничего, кроме личных вещей. Тагильчанка поехала в полицию и написала на охранника заявление о превышении полномочий и унижении достоинства. Главная претензия тагильчанки заключается в том, что охранник не давал ей уйти без досмотра сумки:

Он сказал, что пока я не покажу сумку, не выйду. После чего я и сказала вызвать полицию.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила рассказали о том, какими правами обладают тагильчане в этом случае. Охранник не имеет права задерживать покупателя против его воли:

Сотрудники охраны сами досматривать вещи покупателей не имеют права. Если возникли сомнения, они вызывают сотрудников полиции. Человек же может не дожидаться приезда полиции. Никто насильно его удерживать не может. Разве что, на это есть веские основания.

Охрана не подчиняется дирекции магазина, поэтому журналист обратился в охранную организацию «Антей-Е», в которой работает охранник магазина. Юрист фирмы сообщила, что сотрудник охраны действовал в рамках должностной инструкции:

Он предложил покупательнице показать содержимое сумки на наличие неоплаченных товаров. Покупательница отказалась открывать сумку, вследствие чего сотрудник охраны, в рамках своих должностных полномочий, вызвал группу быстрого реагирования «Сапсан» и сотрудников полиции. В дальнейших действиях он не участвовал.

Должностными лицами «Антей-Е» были принесены извинения за то, что усомнились в добропорядочности женщины, -- рассказали журналисту TagilCity.ru.

В охранной организации уточнили, что сотрудник имеет право попросить показать содержимое сумки, но не имеет права на этом настаивать или кого-либо удерживать.

Во избежание подобных случаев в дальнейшем, со всеми сотрудниками был проведен дополнительный инструктаж, чтобы были максимально внимательны. Охранник наказан. По результатам работы его депримируют сообщил начальник охраны Денис Владимирович.