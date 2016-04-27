Сегодня в одной из школ Нижнего Тагила состоялся монтаж камер видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ (ФОТО)

Первые ЕГЭ начнутся в Нижнем Тагиле 27 мая. Экзамены будут проводиться в 9 школах Нижнего Тагила. Во всех тагильских школах, которым предстоит принять ЕГЭ, будут установлены камеры и настроены программно-апаратные комплексы. То есть оборудование, которое обеспечит функционирование камер, передачу картинки с них на специальный портал, а также запись происходящего в аудитории на жёсткий диск комплекса.

Нам необходимо обеспечить объективность экзамена. Принимаемые меры помогут сделать ЕГЭ открытым и прозрачным рассказала журналистам директор СОШ №6 - Алексеева Татьяна.

Под установленными сегодня камерами сдать экзамены предстоит порядка 220-250 школьникам.

За ходом проведения экзамена будут наблюдать в режиме реального времени эксперты.

Качество трансляции будет высоким. Рассмотреть происходящее можно будет в деталях заверила журналиста TagilCity.ru начальник ГЦТЭТ г. Нижний Тагил - Шишкина Людмила.

Необходимо отметить, что во время проведения ЕГЭ-2016 онлайн будут доступны не все школы Свердловской области. В 5% из школ камеры будут записывать происходящее без трансляции. Затем запись будет храниться на специальных серверах.

Несмотря на то, что доступ к трансляции из учебных аудиторий будет доступен только экспертам, постоянное присутствие камер в учебных классах разные ученики воспринимают по-разному:

Камеры не смущают, смущает то, что в ЕГЭ нет стабильности. Каждый год происходят перемены. Ученик не может сфокусироваться поделился своим мнением ученик школы №6 Давид.