В мае в Нижнем Тагиле будут отключать горячую воду (ФОТО)

В течение следующего месяца МУП «НТТС» будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей Нижнего Тагила. Поэтому подача горячей воды будет временно прекращена в следующих котельных:

Кроме того, в мае МУП «НТТС» проведет ремонт котельного оборудования, связанный с остановом теплосети. В связи с этим горячей воды не будет: