В мае в Нижнем Тагиле будут отключать горячую воду (ФОТО)
27 апреля 2016, 14:35ОбществоТимофей Данилов
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Нижнетагильские тепловые сети предупреждают жителей города о проведении гидравлических испытаний.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение следующего месяца МУП «НТТС» будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей Нижнего Тагила. Поэтому подача горячей воды будет временно прекращена в следующих котельных:
Кроме того, в мае МУП «НТТС» проведет ремонт котельного оборудования, связанный с остановом теплосети. В связи с этим горячей воды не будет:
Редакция TagilCity.ru. рекомендует тагильчанам принять во внимание временные неудобства и в период проведения испытаний отключить тепловые узлы.
Напоминаем, 16 мая в Нижнем Тагиле закончиться нынешний отопительный сезон.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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