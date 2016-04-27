Жители одного из дворов в центре Нижнего Тагила две недели обходили провал грунта: накануне он был устранён (ФОТО)

Сезон изменился, но дорога продолжила преподносить жителям двора неприятные сюрпризы.

Снова обращаюсь к вам за помощью. Снег растаял, и вместе с ним ушел асфальт. 8 апреля была обнаружена дыра в асфальте около дома Газетная, 93. Сообщили в управляющую компанию (далее – УК), те передали в «Водоканал». Осмотрели, засыпали горсткой гравия и на этом все закончилось. Прошла неделя, яма становится все больше, но проблема не устраняется. В диспетчерской «Водоканала» сообщили, что это колодец связи и заявку передали в Администрацию. Сколько еще должно пройти дней для устранения? Или, может быть, Администрация ждет, чтобы яма стала больше и туда кто-нибудь провалился? – вопрошала тагильчанка Ольга в письме в редакцию TagilCity.ru.

Однако представители Администрации приняли деятельное участие в разрешении проблемы. Чиновники лично выезжали на место, чтобы разобраться в ситуации.

В ответ на полученный запрос сообщаем, что на основании обращения специалистами управления городского хозяйства Администрации города проведена выездная проверка. По итогам которой, руководству ОАО «Ростелеком» направлено требование принять экстренные меры по ликвидации провала по указанному адресу сообщили в Администрации Нижнего Тагила в ответ на запрос от TagilCity.ru.

В тот же день (22 апреля) «Ростелеком» начал работу по устранению провала. Сначала его специалисты оградили территорию и натянули сигнальную ленту, а уже 25 апреля засыпали провал и забетонировали поверхность.

Провал произошел вблизи кабельного колодца, принадлежащего оператору связи. Сам колодец и линии связи повреждены не были. Причин провала несколько. Первая - скопление талых вод и, как следствие, проседание грунта. Вторая причина – отсутствие длительного времени ремонта дорожного покрытия тротуарной части. Сообщение о случившемся поступило оператору связи в вечернее время 22.04.2016. Связистами было оперативно организовано временное ограждение указанного места - натянута сигнальная лента. В понедельник, 25.04.2016, работники линейного участка завершили ремонтные работы: засыпали провал и произвели бетонирование поверхности. Проблема была устранена сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Учитывая то, что проблемы с этой дорогой возникают не в первый раз, журналистов TagilCity.ru интересовало, какие меры были приняты для того, чтобы провал не появился на том же месте в будущем?

Чтобы исключить провалы дорожного покрытия в будущем, необходима совместная работа управляющих компаний, службы, следящей за дорожным покрытием и оператора связи рассказали о своём видении урегулирования ситуации в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

В данный момент провал устранён. Больше он не создаёт угрозы ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Со дня, когда провал был обнаружен жителями двора (8 апреля), до дня, когда он был устранён (25 апреля), прошло более двух недель.