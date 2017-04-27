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Бессмертный полк онлайн в Нижнем Тагиле: расскажите о своих героях Великой Отечественной войны на TagilCity.ru
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бессмертный полк онлайн в Нижнем Тагиле: расскажите о своих героях Великой Отечественной войны на TagilCity.ru

27 апреля 2017, 16:25ОбществоКамила Мориак
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