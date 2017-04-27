Бессмертный полк онлайн в Нижнем Тагиле: расскажите о своих героях Великой Отечественной войны на TagilCity.ru

В этом году у жителей города Нижний Тагил появится возможность провести «Бессмертный полк онлайн» на самом посещаемом и самом цитируемом городском портале TagilCity.ru.

Редакция приглашает к участию в акции всех желающих. Расскажите о своих близких, о своих героях, о тех, кем вы гордитесь. Истории, письма, рассказы - ценно всё. С 27 апреля по 10 мая на сайте TagilCity.ru открыт раздел, куда можно выкладывать фотографии ветеранов ВОВ. Все истории и письма будут транслироваться онлайн и отправляться в социальные сети.

Почтите память своего близкого человека, отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом. Истории о войне, о подвигах, о жертвах не оставляют никого равнодушными, и всегда поднимают дух у молодого поколения, сплачивают и объединяют граждан.

Ежедневно на сайте TagilCity.ru более 15-20 тысяч посетителей. Возможно, кто-нибудь из них узнает в вашем родственнике своего сослуживца, своего товарища.

Нижний Тагил в годы Великой Отечественной войны жил и трудился во имя Великой Победы. Вы можете также поделиться историями о своих дедушках и бабушках, которые работали в тылу.

Мы должны знать о наших победителях всё!