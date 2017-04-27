Досуговый центр появится до конца осени на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле: за год работы не продвинулись дальше установки забора (ФОТО)

В начале лета прошло года жители одного из вагонских дворов сообщили журналистам TagilCity.ru об ограждении периметра на ул. Пихтовая. Тогда у объекта не было паспорта. О том, что будет возведено на огороженной территории, не смогли рассказать ни в управляющей компании, обслуживающей близлежащий дом, ни в Администрации Нижнего Тагила.

В настоящее время на установленном заборе размещён паспорт объекта. Потому его будущее обрело зримые очертания.

Строительство осуществляется на основании разрешения на строительство от 09.03.2016 года на объект капитального строительства: «Досуговый центр для детей и взрослых по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе жилого дома №10 по ул. Пихтовая». Застройщик ООО «Тагилэкстрим». Срок действия разрешения до 09.11.2017 года сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

Как можно видеть на фотографиях, в настоящее время строительные работы не продвинулись дальше ограждения территории, а уже осенью текущего года срок разрешения на строительство – истекает.

Фотографии от 16.04.2017 года.

Связаться с лицами, ответственными за строительство объекта, журналистам TagilCity.ru не удалось.

Будет ли на огороженном участке возведён досуговый центр – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.