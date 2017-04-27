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Досуговый центр появится до конца осени на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле: за год работы не продвинулись дальше установки забора (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Досуговый центр появится до конца осени на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле: за год работы не продвинулись дальше установки забора (ФОТО)

27 апреля 2017, 18:05ОбществоПавел Щербина
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