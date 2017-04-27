Мягкая мебель от компании Пинскдрев: сочетание качества, прочности и оригинального дизайна

Продукция компании Пинскдрев полностью отвечает этим требованиям. С ее помощью можно оформить помещение в любом стиле, начиная от классических направлений и заканчивая современным дизайном, который отличается минимализмом и присутствием оригинальных элементов.

Чтобы купить мягкую мебель с высоким уровнем качества, необходимо оставить заявку на официальном интернет-сайте компании. Наиболее популярными считаются диваны-еврокнижки, которые считаются очень удобными атрибутами для организации полноценного отдыха. Дизайнеры разрабатывают различные художественные проекты, поэтому покупатели могут выбрать мебель, которая соответствует цветовому решению выбранного стиля интерьера. В качестве обивки используются различные материалы: качественный текстиль, гобелен, кожаный материал.

Диваны-еврокнижки оборудуются надежными трансформирующимися системами. Несколько легких движений – и предмет мягкой мебели превращается в удобное спальное место. Изделия оборудуются удобными роликами, которые значительно снижают нагрузку на раскладывающийся механизм. Практически все модели отличаются компактными размерами и вместительными ящиками, в которых можно расположить постельное белье или другие вещи.

Сегодня увеличивается количество потребителей, которые хотят купить угловой диван. Специалисты компании Пинскдрев предлагают различные модели таких изделий. Презентабельным видом отличаются кожаные угловые диваны, которые могут достойно украсить гостиную комнату. Такая мебель относится к линейке дорогостоящих изделий. Однако стоимость окупается в процессе длительной эксплуатации.