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Наличие доступной среды проверили в музыкальной школе №1 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наличие доступной среды проверили в музыкальной школе №1 Нижнего Тагила

27 апреля 2017, 13:11ОбществоЕкатерина Малых
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