Наличие доступной среды проверили в музыкальной школе №1 Нижнего Тагила

В связи с независимой оценкой учреждения культуры у нас был разработан план по созданию доступной среды. В рамках этого, наши родители помогли сделать пандус, а несколько лет назад мы сами сделали специальный подиум в концертном зале рассказала редакции TagilCity.ru директор музыкальной школы №1 Ушакова Алла Борисовна.

Однако модернизировать удаётся не всё.

Планировка здания не позволяет заехать на коляске в туалет. Само помещение туалета большое и поручни можно сделать, однако узкие дверные проёмы не дают возможности туда заехать пояснила директор.

Недавно приходила мама ребёнка-инвалида узнать о записи ребёнка в эту музыкальную школу. Теперь это стало возможно.

Это учебное заведение пользуется большой популярностью. Всего здесь учится 404 человека на 4 отделениях:

Фортепианное;

Народное (балалайка, баян, аккордеон, гитара);

Духовые и ударные инструменты (ударные инструменты, труба, тромбон, флейта, бубен, саксофон, кларнет, гобой);

Струнные оркестровые инструменты (скрипка, виолончель).

Духовые часто дружат со струнными, поскольку должны стоять в одном оркестре. И таких оркестров у нас два: детский оркестр народных инструментов и оркестр струнных инструментов, он называется камерный. Оркестр – это вообще редкое дело, объединить их достаточно сложно и наш детский камерный оркестр сейчас единственный в городе заметила завуч школы Ковтунова Елена Львовна.

Кто-то из детей учится с перспективой на профессиональную музыкальную деятельность, а кто-то для общего развития. Для обоих случаев даётся хорошая образовательная база.

Наши ученики есть и в Лондоне, и в Лейпциге, и много где ещё. Сейчас наш выпускник-скрипач на последних Дельфийских играх получил два золота: от России и от СНГ. Мы им гордимся и следим за его результатами. В июне он будет играть на одном концерте с Денисом Мацуевым. Хоть билеты на концерт и жутко дорогие, но мы уже заказали. Большинство детей в музыкальных школах учатся для себя. Так и должно быть. Не может быть 100% звёзд. Звёзды пойдут в профессию, а остальные занимаются для себя, для общей культуры, для эрудиции - и это естественно пояснила завуч.

Учёными доказано, что музыкальное образование способствует и всестороннему развитию, а мелкая моторика – это ещё и развитие интеллекта.

Стремлению к развитию интеллекта необходимо способствовать. Мы очень хотим, чтобы они интеллектуально развивались. Хорошо, что все ребята владеют гаджетами, но когда они теряют навыки живого общения и способность мыслить логически - это печалит. 10 лет назад играли и запоминали то, с чем сейчас уже сложнее отмечает завуч Елена Львовна.