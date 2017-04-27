Семь лет колонии строгого режима получил за взяточничество чиновник из Екатеринбурга
В Екатеринбурге по апелляции, поданной прокуратурой Свердловской области, изменен на реальное лишение свободы приговор, вынесенный ранее в отношении экс-начальника межрегионального отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Установлено, что осужденный, занимая руководящую должность, в момент исполнения служебных обязанностей получил взятку в размере 250 тыс. руб.
Как сообщает прокуратура области, во время инспекции в МУП «Водоканал» чиновник выявил нарушения в безопасности трубопровода, допущение экспертной организацией ООО «Интэкс». Позже, за взятку, осужденный не включил компанию «Интэкс» в список виновных в нарушении.
В момент получения денежных средств мужчина был задержан ФСБ. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, которое было направлено для рассмотрения в суд. Мужчину осудили и назначили наказание в виде штрафа в 1 млн руб.
Надзорное ведомство приговор не удовлетворил, и было решено подать апелляцию. Сейчас осужденный новым судебным решением приговорен к штрафу в 2,5 млн руб. и семи годам колонии строгого режима.
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