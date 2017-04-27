Старинные надгробные плиты были обнаружены на стройплощадке в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Девять крупных фрагментов обелисков нашли в одной из земляных насыпей. Необычные плиты случайно увидел один из жителей Екатеринбурга по дороге домой.

Специалист на стройке сообщил, что «историческая» земля была привезена из другого места в 90-х годах, поэтому практически невозможно сказать, откуда она. Однако, по предположению историков, земля была привезена с Михайловского и Лютеранского кладбищ из Пионерского посёлка. Первое было организовано в 1865 году и действовало около сотни лет. Купец Александр Алексеевич Волков был одним из меценатов, жертвовавших значительные суммы на строительство Храма Всех Святых.