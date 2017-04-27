Старинные надгробные плиты были обнаружены на стройплощадке в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
В Екатеринбурге на стройплощадке возле Блюхеровского моста были обнаружены памятники прошлого и позапрошлого веков.
Девять крупных фрагментов обелисков нашли в одной из земляных насыпей. Необычные плиты случайно увидел один из жителей Екатеринбурга по дороге домой.
Одна из плит являлась памятником супругам Волковым. На надгробии выгравирована молитва «Трисвятое».
Специалист на стройке сообщил, что «историческая» земля была привезена из другого места в 90-х годах, поэтому практически невозможно сказать, откуда она. Однако, по предположению историков, земля была привезена с Михайловского и Лютеранского кладбищ из Пионерского посёлка. Первое было организовано в 1865 году и действовало около сотни лет. Купец Александр Алексеевич Волков был одним из меценатов, жертвовавших значительные суммы на строительство Храма Всех Святых.
Фото и видео: E1.ru
Журналисты E1.ru сообщили о находках в Управление госохраны объектов культурного наследия. Кроме того, редакция сделала запрос в строительную компанию с намерением узнать, какая судьба ждет старинные памятники.
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