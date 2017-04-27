Ученицу колледжа в Екатеринбурге выгнали с ЕГЭ по математике из-за привычки писать на руке
27 апреля 2017, 16:50Общество
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В Екатеринбурге разразился скандал, связанный с ЕГЭ – девочку выгнали с экзамена по математике из-за привычки писать на руке.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает «41 канал», ученица колледжа имеет привычку записывать цифры на руке, когда считает в уме, так ей легче верно произвести вычисления. Однако комиссия на экзамене посчитала это шпаргалкой.
Оказалось, что любые пометки вне бланка являются нарушением. По правилам, девочка в этом году уже не сможет сдать экзамен повторно.
Для будущей студентки случившиеся стало настоящей трагедией, ведь теперь она не сможет поступить в ВУЗ. Родители девочки намерены обратиться в суд.
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