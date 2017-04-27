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Ученицу колледжа в Екатеринбурге выгнали с ЕГЭ по математике из-за привычки писать на руке
Сюжеты:
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Ученицу колледжа в Екатеринбурге выгнали с ЕГЭ по математике из-за привычки писать на руке

27 апреля 2017, 16:50Общество
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