Верховный суд РФ вывел суррогатное материнство в судебное поле

Верховный суд рассмотрит положение проекта по оказанию услуг суррогатного материнства. Он расширит права заказчика услуг по вынашиванию детей, чтобы исключить случаи мошенничества, существующие в практике при передаче детей родителям, обратившимся к суррогатной матери. Таким образом, данный вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке.

ВС РФ также намерен дать судам разъяснения, в каких случаях негенетический родитель не должен быть лишен отцовства: это должно исключить возникновение судебных решений из-за неприязненных отношений родителей.

Данный проект должен устранить существующие в законодательстве правовые пробелы. При этом будет рассматриваться в суде, по каким причинам суррогатная мать отказывается от передачи ребенка негенетическим родителям и являются ли они законным основанием для ее отказа.

Верховный суд также обратил внимание на еще одну актуальную проблему – оспаривание отцовства в случае, если ребенок рожден без вспомогательных репродуктивных технологий, сообщает газета «Известия».