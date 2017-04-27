Волонтеры со всего Горнозаводского округа собрались на форуме в Нижнем Тагиле
27 апреля 2017, 16:00Общество
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В Нижнем Тагиле при поддержке администрации города организован форум волонтерских отрядов. Сегодня, 27 апреля состоялось его торжественное открытие, которое прошло в ГДМ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В работе форума принимают участие 560 юношей и девушек из Алапаевска, Нижнего Тагила, Невьянска и других городов Горнозаводского округа.
Форум будет проходить два дня. Цель мероприятия – демонстрация обществу достижений молодежных волонтерских организаций и распространение лучших инновационных практик волонтерства. В рамках форума организованы заседания и круглые столы, которые пройдут на нескольких площадках, сообщает администрация города.
Свердловская область стала первым регионом России, где был объявлен год добровольчества, и наша главная задача сегодня – инициировать и развивать волонтерство на местах отметил председатель совета Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области Антон Киселев.
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