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14 уголовных дел заведено в Нижнем Тагиле по факту незаконного оборота оружия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 уголовных дел заведено в Нижнем Тагиле по факту незаконного оборота оружия

27 апреля, 17:45Общество
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