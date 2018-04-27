14 уголовных дел заведено в Нижнем Тагиле по факту незаконного оборота оружия

Об этом на заседании антитеррористической комиссии, которое провел мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» Константин Буланичев.

Также в ходе операций изъято пять единиц огнестрельного оружия и одна единица холодного, 40 боеприпасов, 2 718 граммов взрывчатых веществ.

Были проверены 852 владельца огнестрельного оружия. В ходе этой проверки выявлено 9 нарушений хранения оружия. В следствии чего изъято 13 единиц оружия.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, Буланичев также отметил, что постоянно проводимые профилактические мероприятия положительно влияют на обстановку в городе. Благодаря им в Нижнем Тагиле значительно снизился уровень преступлений с использованием огнестрельного оружия.