7 мая епископ Иннокентий отслужит в Нижнем Тагиле панихиду по погибшим в ВОВ

7 мая в 12:00 в Нижнем Тагиле на мемориале воинской славы на кладбище Рогожино состоится панихида по погибшим в Великой Отечественной Войне. Службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский преосвященный Иннокентий. Также в панихиде примут участие представители казачества, учащиеся воскресных школ и воспитанники православной гимназии, сообщает Нижнетагильская Епархия.
7 мая епископ Иннокентий отслужит в Нижнем Тагиле панихиду по погибшим в ВОВ27 апреля 2018, 19:10Добавить новость
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+7(3435) 499-334
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