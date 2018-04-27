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Новости Нижнего Тагила

7 мая епископ Иннокентий отслужит в Нижнем Тагиле панихиду по погибшим в ВОВ

27 апреля 2018, 19:10Добавить новость
Нижний Тагил,панихида,ВОв,погибшие,Епископ Иннокентий,Рогожино,мемориал
7 мая в 12:00 в Нижнем Тагиле на мемориале воинской славы на кладбище Рогожино состоится панихида по погибшим в Великой Отечественной Войне. Службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский преосвященный Иннокентий.  Также в панихиде примут участие представители казачества, учащиеся воскресных школ и воспитанники православной гимназии, сообщает Нижнетагильская Епархия.
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