«Александровский пассаж» будет вписан в стиль Нижнетагильского театра кукол

Но находящееся рядом здание торгового центра «Александровский пассаж» не сочетается с ними. Задняя часть торгового центра находится с лицевой стороны здания Театра кукол. Окружение Театра планируется привести в более гармоничный вид.

Мы не можем переделать торговый центр по разным причинам, но он явно не гармонирует. Будем думать, как сделать так, чтобы это место представляло единый комплекс. Судя по всему, нам придется еще проектировать и готовить уже отдельные программы и перестраивать сам парк рассказал Носов.