Единый идентификационный номер появится у каждого россиянина в 2019 году

Каждый житель России с 2019 года получит личный единый идентификатор.

В России с 2019 года паспорт, СНИЛС и иные документы каждого гражданина будут привязаны к единому личному идентификационному номеру.





Как пишут «Известия», ссылаясь на источники, близкие к Минфину и Центробанку, нововведение существенно облегчит взаимодействие граждан с банками и государственными организациями. Однако при введении единого номера может возникнуть риск компрометации данных.





Пока к единому номеру привяжут пенсионное, паспорт и страховое удостоверение. Позже планируется привязать и иные документы.