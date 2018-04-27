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Новости Нижнего Тагила

Единый идентификационный номер появится у каждого россиянина в 2019 году

27 апреля 2018, 12:55Добавить новость
Россия,Центробанка,паспорт,СНИЛС,пенсионное удостоверение,документы,нововведение

Каждый житель России с 2019 года получит личный единый идентификатор.

В России с 2019 года паспорт, СНИЛС и иные документы каждого гражданина будут привязаны к единому личному идентификационному номеру.

Как пишут «Известия», ссылаясь на источники, близкие к Минфину и Центробанку, нововведение существенно облегчит взаимодействие граждан с банками и государственными организациями. Однако при введении единого номера может возникнуть риск компрометации данных.

Пока к единому номеру привяжут пенсионное, паспорт и страховое удостоверение. Позже планируется привязать и иные документы.

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