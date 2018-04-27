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Единый идентификационный номер появится у каждого россиянина в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единый идентификационный номер появится у каждого россиянина в 2019 году

27 апреля, 12:55Общество
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