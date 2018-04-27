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Новости Нижнего Тагила

Комфорт, безопасность и волшебство: проект Театра кукол в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 апреля 2018, 13:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 27 апреля специалисты презентовали Сергею Носову проект обновления Театра кукол. Театр будет безопасным, комфортным для всех категорий граждан, а внутреннее оформление погрузит гостей в атмосферу сказки.

На первом этаже разместятся гардероб, буфет, мастерские, подсобные помещения буфета, большой и малые залы, закулисье, гримерки и комната ожидания для артистов. Также отмечено, что будет разграничена зона зрительских и административных помещений.

Тут у нас режиссерская, студия звукозаписи, репетиционный зал, приемная, кабинет директора, выход на балкон, гримерки, склады для реквизита, -- рассказали проектировщики Сергею Носову про второй этаж.


Было сказано, что театр реконструируют с учетом всех ГОСТов и нормативов, а также он будет комфортным для людей с ОВЗ и маломобильных граждан.  

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Пристраиваемая часть со стороны улицы Карла Маркса будет оборудована подвалом, в нем расположится бак для пожаротушения. Это обеспечит безопасность зрителей и оперативность действий при возникновении ЧС.

При проектировании технологи обещали создать в театре атмосферу сказки и волшебства.

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Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле

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