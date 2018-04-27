Наркоторговец из Екатеринбурга судится с Евгением Ройзманом за 650 тысяч рублей

В Екатеринбурге 27 апреля состоится суд между отбывшим наказание за наркоторговлю екатеринбуржцем и мэром города Евгением Ройзманом. Мужчина требует от градоначальника 650 тысяч рублей.

Отбывший срок за торговлю наркотиками мужчина считает, что Евгений Ройзман нанес ему моральный вред. Произошло это еще когда Ройзман был руководителем фонда «Город без наркотиков».





Как пишет Е1, Евгений Ройзман когда-то описал историю с задержанием мужчины, которую фонд проводил совместно с силовиками.





Мэр Екатеринбурга ситуацией очень удивлен и не понимает, почему мужчина только спустя несколько лет обеспокоился своей честью и достоинством.



