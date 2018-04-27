USD 62.60 + 0.85
EUR 76.18 + 0.85
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Наркоторговец из Екатеринбурга судится с Евгением Ройзманом за 650 тысяч рублей

27 апреля 2018, 11:10Добавить новость
Екатеринбург,суд,Город без наркотиков,наркоторговец,мэр,Ройзман,иск

В Екатеринбурге 27 апреля состоится суд между отбывшим наказание за наркоторговлю екатеринбуржцем и мэром города Евгением Ройзманом. Мужчина требует от градоначальника 650 тысяч рублей.

Отбывший срок за торговлю наркотиками мужчина считает, что Евгений Ройзман нанес ему моральный вред. Произошло это еще когда Ройзман был руководителем фонда «Город без наркотиков».

Как пишет Е1, Евгений Ройзман когда-то описал историю с задержанием мужчины, которую фонд проводил совместно с силовиками.

Мэр Екатеринбурга ситуацией очень удивлен и не понимает, почему мужчина только спустя несколько лет обеспокоился своей честью и достоинством.

В общем, этот подлый наркоторговец, освободившись, прочитал все, что я о нем писал, и через пару лет спохватился и обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал от меня возместить ему моральный ущерб в количестве 650 000 рублей. Думаю, что ему самому бы это и в кошмарном сне не привиделось бы, -- написал на своей страничке в соцсетях градоначальник.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Несколько ТЦ в Екатеринбурге могут быть закрыты из-за нарушений пожарной безопасности
20 апреля, 11:35
0 0
Митинг за прямые выборы мэра прошел 2 апреля в Екатеринбурге (ФОТО)
3 апреля, 10:25
8 0
Суд Екатеринбурга вновь отказался вернуть Савиновских приёмных сыновей
6 февраля, 07:00
4 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 67
Подписаться на новости