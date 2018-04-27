Наркоторговец из Екатеринбурга судится с Евгением Ройзманом за 650 тысяч рублей

В общем, этот подлый наркоторговец, освободившись, прочитал все, что я о нем писал, и через пару лет спохватился и обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал от меня возместить ему моральный ущерб в количестве 650 000 рублей. Думаю, что ему самому бы это и в кошмарном сне не привиделось бы написал на своей страничке в соцсетях градоначальник.