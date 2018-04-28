Сергей Носов: Нижнетагильский театр кукол построят только из качественных материалов

27 апреля на рассмотрении вопросов по проекту реконструкции Нижнетагильского театра кукол глава города Сергей Носов обсудил с проектировщиками материалы, из которых будет возводиться театр.

27 апреля на рассмотрении вопросов по проекту реконструкции Нижнетагильского театра кукол глава города Сергей Носов обсудил с проектировщиками материалы, из которых будет возводиться театр.

В обсуждении проекта Театра кукол Сергей Носов сделал акцент на выборе качественных материалов.