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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: Нижнетагильский театр кукол построят только из качественных материалов

28 апреля 2018, 12:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,театр кукол,проект,строительные материалы,архитектура
27 апреля на рассмотрении вопросов по проекту реконструкции Нижнетагильского театра кукол глава города Сергей Носов обсудил с проектировщиками материалы, из которых будет возводиться театр.
 В обсуждении проекта Театра кукол Сергей Носов сделал акцент на выборе качественных материалов. 

Не вздумайте жертвовать качеством. Оборудование можно докупить. Но есть принципиальные вещи: механика, цвет и звук. Это остается надолго, поэтому надо сделать качественно, - сказал Сергей Носов. 

Кроме того, мэр города подчеркнул, что на фасаде театра будет много декоративных элементов и что архитектурный стиль, выбранный для строительства театра, должен быть соблюден.

Также Сергей Носов заметил, что окружение театра тоже планируется привести в более гармоничный вид из-за несочетаемости обновленного кукольного театра с задней частью торгового центра «Александровский пассаж».
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Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле

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