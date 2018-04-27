«Одноклассники» запустили собственный интернет-магазин

Данный сервис позволяет выбрать интересующий товар, оформить заказ и после этого получить его по почте.

Особенностью магазина станет совокупность пользовательского контента: блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп - создавать каталоги. Таким образом и блогеры, и создатели каталогов смогут зарабатывать на продаже товаров.

Социальная сеть «Одноклассники»также продолжает продавать онлайн билеты в кино и на концерты, пополнять счета на оплату мобильной связи и транспортных карт. Магазин оснащен навигацией по категории товаров.

Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж. Все покупки пользователей полностью защищены. Оплата совершается привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской картой, при этом социальная сеть возвращает деньги, если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю поделился руководитель соцсети.

Доставка по всей России бесплатна и осуществляется с помощью почты. В течение трех часов после оформления заказа покупатель имеет возможность сделать его отмену.

Нужно отметить, что активный рост покупок из-за рубежа с 2016 года повысился на 34%. При этом 90% всего розничного импорта составляют отправления из Китая.