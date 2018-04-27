+9
Свердловская область
Нижний Тагил
+9
вечер: +11
ночь: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.73 + 0.13
EUR 75.76 - 0.42
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Одноклассники» запустили собственный интернет-магазин

27 апреля 2018, 16:25Добавить новость
одноклассники,интернет магазин,покупка,социальная сеть,почта
«Одноклассники» стали первой в России социальной сетью, запустившей собственный интернет-магазин китайских товаров. Данный сервис позволяет выбрать интересующий товар, оформить заказ и после этого получить его по почте.

Особенностью магазина станет совокупность пользовательского контента: блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать каталоги. Таким образом и блогеры, и создатели каталогов смогут зарабатывать на продаже товаров. 

Социальная сеть «Одноклассники»также продолжает продавать он-лайн билеты в кино и на концерты, пополнять счета на оплату мобильной связи и транспортных карт. Магазин оснащен навигацией по категории товаров.

Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж. Все покупки пользователей полностью защищены. Оплата совершается привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской картой, при этом социальная сеть возвращает деньги, если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, -- поделился руководитель соцсети.

Доставка по всей России бесплатна и осуществляется с помощью почты. В течение трех часов после оформления заказа покупатель имеет возможность сделать его отмену.

Нужно отметить, что активный рост покупок из-за рубежа с 2016 года повысился на 34%. При этом 90% всего розничного импорта составляют отправления из Китая.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут принять участие в музыкальном квесте и определить свой уровень музыкальной грамотности.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , ,

Читайте также:

Звёзды российского шоу-бизнеса запустили музыкальный квест в «Одноклассниках»
сегодня, 06:35
0 0
Как выбрать надежный и безопасный батут?
10 апреля, 11:45
0 0
Как заказать памятник: 3 шага к выгодной покупке
9 апреля, 10:05
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 19
Сейчас на сайте 2694 гостя и 26 пользователей
Подписаться на новости